İstanbul’da gecekondunun kömürlüğünde yangın! Ceset bulundu
Haberler Gündem

İstanbul’da gecekondunun kömürlüğünde yangın! Ceset bulundu

İstanbul Kağıthane’de gecekondunun kömürlüğünde çıkan yangında bir kişi ölü bulundu.

Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi’ndeki tek katlı bir gecekondunun kömürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangının ardından inceleme yapan ekipler, gecekondunun kömürlüğünde yaşadığı iddia edilen 52 yaşındaki Eyüp Ardıç’ın cesediyle karşılaştı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ardıç’ın cesedi, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olay yerine gelen Ardıç’ın eşi Nursen Ardıç, oğlu Salih ve kızı Başak gözyaşı döktü. (AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Merkez Bankası’ndan, şirketlere TL dönüşüm desteği

Merkez Bankası’ndan, şirketlere TL dönüşüm desteği

Uludağ Alan Başkanlığı kuruldu

Uludağ Alan Başkanlığı kuruldu

İstanbul’da gecekondunun kömürlüğünde yangın! Ceset bulundu
Gündem