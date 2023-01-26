İstanbul’da gecekondunun kömürlüğünde yangın! Ceset bulundu

İstanbul Kağıthane’de gecekondunun kömürlüğünde çıkan yangında bir kişi ölü bulundu.

Talatpaşa Mahallesi Keskingil Caddesi’ndeki tek katlı bir gecekondunun kömürlüğünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangının ardından inceleme yapan ekipler, gecekondunun kömürlüğünde yaşadığı iddia edilen 52 yaşındaki Eyüp Ardıç’ın cesediyle karşılaştı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ardıç’ın cesedi, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olay yerine gelen Ardıç’ın eşi Nursen Ardıç, oğlu Salih ve kızı Başak gözyaşı döktü. (AA)