İstanbul’da fuhuş operasyonunda 57 gözaltı

İstanbul’da fuhuş yaptırdıkları ve fuhuşa yer temin ettikleri tespit edilen şebekeye yönelik operasyonda 57 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınlardan 17 kişinin şebeke yöneticisi, 24’ünün fuhuşa yönlendirilen kadın, 16’sının da müşteri olduğu belirtildi.

Fuhuşa yönlendirilen kadınlar arasında bir dans öğretmeni ile bir animatörün de bulunduğu öğrenildi. Operasyon ise polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

4 AY SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 4 ay önce başlattıkları bir çalışmada, Büyükçekmece’de yabancı uyruklu kadınlara organize bir şekilde fuhuş yaptıran bir şebekenin varlığını tespit etti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan alınan izinin ardından teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ahlak Büro Amirliği ekipleri çetenin yurt dışından yüksek para kazanma vaadiyle getirdikleri kadınları, işlettikleri gece kulüplerinde çalıştırdıkları tespit edildi. Bu mekanları eğlenmeye gelen müşterilerle anlaşan kadınların, hemen yakındaki lüks sitede tutulan dairelerde ilişkiye girdikleri ortaya çıktı. Kadınların saatliği 250 dolar ile 300 dolar arasında değişen fiyatlarla erkeklerle birlikte oldukları öğrenildi.

36 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN YAPILDI

Ahlak Büro Amirliği ekipleri gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. 23 Aralık 2022 tarihinde saat 23.30’da daha önceden tespit edilen 2 lüks site içinde fuhuş amacıyla kullanılan daireler ile şebekenin işlettiği 2 eğlence mekanın aralarında bulunduğu 36 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında şebeke yöneticisi konumunda bulunan 7’si kadın 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 18 cep telefonu, pompalı tüfek ve fişeklere el kondu.

FUHUŞ YAPTIRILAN 24 KADIN KURTARILDI

Baskınlar sırasında şebekenin fuhuş yaptırdığı 24 kadın da kurtarıldı. Bu kadınların 2’sinin Türk olduğu diğerlerinin ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Türkiye’de fuhuş yaparken yakalanan yabancı uyruklu kadınlar arasında bir dans öğretmeni ile bir animatörün bulunduğu öğrenildi. Polis operasyon kapsamında kadınlarla ilişkiye giren 16 Türk müşteriyi de gözaltına aldı. Müşterilerin ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

15 FUHUŞ ŞEBEKESİ ÜYESİ TUTUKLANDI

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiler. Şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mağdur konumundaki 22 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmeleri için İl Göç idaresine teslim edildiler.

(DHA)