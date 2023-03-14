İstanbul’da fuhuş operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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İstanbul’da fuhuş operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

İstanbul’da “fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini” suçlarından haklarında soruşturma yürütülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yaklaşık 3 ay süre ile yapılan teknik takip sonucunda “fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini” suçlarına karışan 12 şüphelinin yakalanması, mağdurların kurtarılması, suç delillerine el konulması ve şüphelilerin soruşturma konusu faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

İstanbul’un Fatih, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerindeki 19 adreste dün akşam saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

Operasyonda 8 yabancı uyruklu mağdur da kurtarıldı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

(AA)

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