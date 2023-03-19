İstanbul’da fuhuş operasyonu: 11 şüpheli gözaltında
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İstanbul’da fuhuş operasyonu: 11 şüpheli gözaltında

İstanbul’da  7 ilçede düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 10 kadın kurtarıldı.

Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, yaklaşık 3 ay teknik ve fiziki takip yapıldı. Gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı. Polis ekipleri Fatih, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Sultangazi ve Arnavutköy’de daha önceden tespit edilen 19 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda çetenin yönetici kadrosunda olduğu belirlenen 11 şüpheli gözaltına alınırken, 10 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Baskın yapılan evlerde 33  telefon, ve döviz ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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