İstanbul’da fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor 
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İstanbul’da fırtına ve sağanak yağış etkili oluyor 

İstanbul’da beklenen fırtına ve yağmur öğle saatlerinde etkili olmaya başladı. Taksim Meydanı’nda şiddetli rüzgarla birlikte yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçacak yer aradı. Arnavutköy Sahili ve çevresinde de fırtına ve yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı.

Meteoroloji verilerine göre, bu akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağış öğle saatlerinde etkili olmaya başladı. Hava sıcaklığının düşmesinin ardından kuvvetli lodos ve yağmur etkisini gösterdi. Taksim Meydanı’nda şiddetli rüzgarla birlikte yağmura hazırlıksız yakalananlar kaçacak yer aradı.

Beşiktaş Arnavutköy Sahili ve çevresinde de fırtına ve yağmur etkili oldu. Kıyıya bağlı olan tekneler rüzgar nedeniyle oluşan dalgalarda sallandı. Sahilde yürüyüşe çıkan bazı vatandaşlar yağmur ve fırtına nedeniyle güçlükle ilerledi. Bazı vatandaşlar yağmurda ıslanmamak için otobüs duraklarına sığındı. Balıkçılar ise olumsuz hava şartlarına rağmen sahilde balık tutmaya çalıştı.

AFAD, baca zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar ve çatı uçmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

(DHA)

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