İstanbul’da Filipinli kadın ölü bulundu

Kağıthane’de, Filipin asıllı Marilyn Carino Esen (56) evinde ölü olarak bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce öldüğü tahmin edilen Esen’in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurum Morguna kaldırıldı.

Gültepe Ortabayır Mahallesi Sevda Sokak’ta saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir binanın bodrum katında oturan Filipin asıllı Marilyn Carino Esen’in dairesinden gelen kokuyu fark eden komşuları durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polis, itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeriye girince Esen’in çürümeye yüz tutmuş cesediyle karşılaştı. Yaklaşık 1 hafta önce ölmüş olduğu tahmin edilen Marilyn Carino Esen’in cesedinden yayılan koku nedeniyle olay yeri inceleme ekipleri daireye gaz maskesi ile girebildi.

Polis, ceset ve dairede yaptığı incelemelerde ölüm nedenini kesin olarak belirleyebilecek herhangi bir bulguya rastlayamadı. Savcının olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından Marilyn Carino Esen’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

ARKADAŞLARIYLA GÖRÜŞMEK İSTEMİYORMUŞ

İkinci evliliğini bir Türk vatandaşıyla yaptıktan sonra Türkiye’ye yerleştiği öğrenilen Marilyn Carino Esen’in arkadaşları ölüm haberini alır almaz olay yerine geldi. Esen’in bir süredir psikolojik sorunları olduğunu ve kendileriyle de görüşmek istemediğini ifade eden bir arkadaşı “Bu kadın daha önce çok iyi ve çalışkan biriydi. Kocası vefat etti. Daha önce Reşit Paşa’da oturuyorlardı. Kocasının vefatından sonra buraya taşındı. Arkadaşlarıyla beraber kalıyordu o zamanlar. Daha sonra yanında kalan ablamız Filipin’e gidince tek başına kalmaya başladı. Biz her zaman geliyoruz, onunla konuşmaya çalışıyoruz, ama bizi kovuyor. Biz ona yemek götürüyoruz, yemiyor. ‘Siz gidin, size ihtiyacım yok’ dedi. Kilise arkadaşları da buraya geliyorlar, konuşmak istiyorlar. Ama onları da istemiyor, her zaman bağırıyor. ‘Siz gidin, hayvansınız siz’ falan. Biz elimizden gelen yardımı etmeye çalıştık. Ama maalesef kabul etmiyor. O yüzden haberi duyunca hemen buraya koşup geldim” diye konuştu.

(DHA)