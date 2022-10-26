İstanbul’da FETÖ şüphelisi 18 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) ‘gaybubet evi’ diye bilinen hücre evlerinde saklanan 20 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 18 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ’ye yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yürüttü. Güvenlik güçleri, haklarında yakalama kararı olan bazı FETÖ üyelerinin izini tespit etti.

Şüphelilerin terör örgütünün ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan hücre evlerinde gizlendiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçildi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 20 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 20 şüpheliden 18’i yakalanarak gözaltına alındı.

Firar durumda olan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

(Ankahaber)