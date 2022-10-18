İstanbul’da FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
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İstanbul’da FETÖ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütünün mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren biri Ulaştırma Bakanlığında mühendis toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Anadolu Yakası Sivil Bölge Yapılanmasının deşifre edilmesi yönelik çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda 7 şüphelinin 2012-2014 yıllarında başka kişilere ait operasyonel hat kullanarak birbirleri ile yoğun irtibatlı oldukları tespit edildi. Örgütsel mensubiyetlerine yönelik ankesör aranması, itirafçı beyanları da bulunan bu şüphelilerin örgütün mahrem yapısında faaliyette bulundukları belirlendi.

Savcılığın talimatı üzerine 1 özel okulda öğretmen, 1 Ulaştırma Bakanlığında mühendis, 1 ihraç  edilmiş polis memuru, 4 sivil toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. (DHA)

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