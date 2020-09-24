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İstanbul’da FETÖ operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul’da FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 27 farklı adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “örgüt içinde saklanma evleri Gaybubet evi” olarak tabir edilen ve örgüt üyelerinin saklanmak amacıyla kullandığı tespit edilen (27) farklı adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve para ele geçirilirken 28 şüpheli ise gözaltına alındı.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’ne yönelik soruşturma kapsamında baskın yapılan adreslerden biri de Ümraniye, Namık Kemal Mahallesi’nde belirlenen bir daireydi. Adrese yapılan baskında ByLock kullandığı tespit edilen E. D. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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