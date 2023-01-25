İstanbulda FETÖ operasyonu; 10 şüpheli yakalandı

İstanbul’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında aktif kamu görevlisi ve farklı meslek gruplarında çalışanların da olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde gözaltına alınan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinin ifadeleri ve itirafçı ifadeleri doğrultusunda örgüt üyesi olduğu belirlenen 11 şüpheli tespit etti. Ekipler şüphelileri yakalamak için bu sabah saatlerinde yaptığı operasyonla 11 şüpheliden 10unu gözaltına aldı. Şüpheliler arasında aktif olarak kamu görevinde olan, farklı meslek gruplarında çalışanların da olduğu öğrenildi. Ayrıca, örgütsel iletişim modeline uygun ankesörlü hatlar üzerinden iletişim kayıtlarının bulunduğu, örgütle iltisaklı şirketlerde SGK kayıtlarının olduğu ve emniyet ve askeri yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri belirtildi. (DHA)