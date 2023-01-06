İstanbul’da eski eşe kimyasal maddeli saldırı

Bayrampaşa’da yaşayan Yasemin Aksoy, bir yıl önce boşandığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Yusuf Çavdar’ın kimyasal maddeli saldırısına uğradı. Aksoy’un yüzünde ve boynunda yanıklar oluştu. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Yasemin Aksoy, “Şikayette bulundum, hiçbir ceza almadı. Üç kez uzaklaşma kararını ihlal etti, ceza almadı” dedi. Saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bayrampaşa’da yaşayan, 2 çocuk annesi Yasemin Aksoy (32), 12 yıl evli kaldığı Yusuf Çavdar (36) ile bir yıl önce boşandı. Ayrılığın ardından eski eşini taciz eden Yusuf Çavdar hakkında, uzaklaştırma kararı verildi. Ancak Çavdar eski eşini rahatsız etmeye devam etti. Aksoy çocuğunu hastaneye götürdüğü sırada da eski eşi tarafından darbedildi. Yasemin Aksoy, önceki gün sabah saatlerinde de Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi’ndeki evinden işe gitmek için ayrıldı. Bu sırada park halindeki araçların arkasına gizlenen Yusuf Çavdar, Aksoy’un yolunu kesti. Çavdar bir süre tartıştığı kadınının yüzüne, ‘Güzelliğine mi güveniyorsun?’ diyerek kimyasal madde attı. Yasemin Aksoy acı içinde çığlıklar atarak yardım istedi. Komşuları ve çevredekilerin yardıma koştuğu kadın, hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, eski eşinden şikayetçi oldu. Harekete geçen polis, Yusuf Çavdar’ı yakaladı.

“3 KERE UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETTİ”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Yasemin Aksoy, “İşe gitmek için evden çıktım. Sokakta yürürken eski eşim önümde durdu. Sadece ‘Güzelliğine mi güveniyorsun? Seni öldürmeyeceğim ama, süründüreceğim’ diyerek bana doğru adım attı. Ben bir şey yapacağını düşünmedim çünkü, elleri cebindeydi. İlerlemeye başladığımda hafif soğuk bir su hissettim. Gözlerimi kapatıp yüzümü korumaya aldım. İkinci bir hamle yaptı, muhtemelen boynuma geldi. Yere kapaklandım ve bağırmaya başladım. O sırada gözlerim kapalıydı. Çığlık çığlığa apartmana koştum. Babam ve annemden yardım istedim. O sıra komşular yardım ettiler. Mahallemizden bir komşu yüzümü yıkamış. O sayede yüzümde hafif yanıklar oldu. Boynum kötü halde. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, sürekli peşimdeydi. Atölyeme ses kayıt cihazı yerleştirmişti. Şikayette bulundum, hiçbir ceza almadı. Üç kez uzaklaşma kararını ihlal etti, ceza almadı” şeklinde konuştu

“BİR PSİKOPAT YÜZÜNDEN İSMİMİ YÜZÜMÜ MÜ DEĞİŞTİRECEĞİM?”

Daha önce de hastanede darbedildiğini söyleyen Aksoy, “Büyük oğlumu hastaneye götürdüğüm sırada, bina önünde beni darbetti. Yine cezai işlem yapılmadı ve sonuçları bu oldu. Ölebilirdim, daha kötü yaralar almış da olabilirdim. Silah ya da bıçakla da gelmiş olabilirdi. Madde kullanmış olmasından şüphe ediyorum. Hakaretli sözleri zaten vardı. Yani neden insan gibi evlenip, boşanamıyoruz? Benim gibi nice insanlar var. Süreç hızlı işlemiyor. Karakola gidiyorsun bir şey yapmıyorlar. Polis memuru benim yanıma gelene kadar, adam uçup gidiyor. Polisler de belki ellerinden geleni yapıyorlar ama, fazlasını yapmıyorlar. Savcı nasıl olsa bırakacak diye düşünüyorlar. Bunların artık ağırlaştırılmış bir ceza almaları şart. 3-6 ay sonra bırakıldığında ne olacak. Tekrar aynı şeyi yaşayacağım. Bir psikopat yüzünden şehir mi değiştireceğim. Adımı, hayatımı, ismimi, yüzümü mü değiştireceğim. Kadın hakları var diyorlar ama, maalesef göremedim. Kaç şikayet dilekçem var. Bizzat savcının odasına daldım, ölmeyim diye. Savcı beni dışarı çıkardı, ‘Ne hakla odama böyle girersin, bu hakkı nereden buluyorsun?’ dedi. İşte sonucu da bu oldu” dedi.

“TASARLAMADIM” DİYEREK SERBEST BIRAKILMAYI TALEP ETTİ

Yusuf Çavdar polisteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Savcılığa çıkarılan şüpheli Yusuf Çavdar ifadesinde, Yasemin Aksoy’un kendisine karşı uzaklaştırma kararı aldırmış olduğu halde, çocuklarının görüş gününü konuşmak amacıyla yanına gittiğini söyledi. Çavdar, 3 gün önce aldığı pas sökücüyü motorunun ayaklığındaki pası sökmek için yanında taşıdığını öne sürerek “Yasemin Aksoy benimle konuşmak istemedi. Küfür edip ‘Seninle konuşacak bir şeyim yok. Çocukları sana göstermeyeceğim’ dedi. Ben de kendime hakim olamayarak elimde bulunan pas sökücüyü üzerine attım. Sonra uzaklaştım” dedi. Eski eşini tehdit etmediğini de ileri süren Çavdar, yere düştükten sonra vurmadığını ve pişman olduğunu da belirtti. Şüpheli Yusuf Çavdar’ın, tutuklanması talebiyle sevk edildiği İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki sorgusunda ise yaralamak amacıyla gitmediğini, çocuklarını görmek için gittiğini ifade etti. Çavdar, “Bir anda bana ağır laflar etmeye başladı. Bu sebeple aramızda itişme kakışma oldu. Yanımda olan motor temizlik malzemesini sağa sola savurdum. Yasemin’in üzerine denk geldi. Özellikle yüzüne doğru fırlatmadım. Tasarlayarak gerçekleştirmedim. Bana çocuklarımı göstermedi. Çocuğum hasta olduğunda dahi bana haber vermedi. Çocuklarımı benden dışladı. Serbest bırakılmamı talep ederim” dediği öğrenildi.

MAĞDURA BASKI İHTİMALİ DİKKATE ALINARAK TUTUKLANDI

Mahkeme kararında, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü raporuna göre şikayetçinin yüzünde, boynunda ve bacaklarında yüzde 15’lik ikinci derece yanık bulunduğunun tespit edildiğini belirtti. Şüpheli Çavdar’ın olayı dolaylı olarak kabul etmesi, delil durumu, şüphelinin kaçma şüphesi, delilleri yok etme, gizleme ve değiştirme, tanık veya mağdurları baskı girişiminde bulunması ihtimali dikkate alarak “Kadına karşı basit yaralama” suçundan tutuklanmasına karar verdi.