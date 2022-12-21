İstanbul’da elektronik sigara operasyonu

İstanbul’un 7 ilçesinde 10 adrese yapılan operasyonda, yaklaşık 10 milyon değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Tuzla, Esenler, Zeytinburnu, Beşiktaş, Ümraniye ve Kadıköy’de depo ve iş yerine yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda piyasa değeri 9 milyon 961 bin 700 TL olan, 16 bin 346 adet kaçak elektronik sigara, elektronik sigara aparatı ve likiti ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında, adli işlem başlatıldı. (DHA)