İstanbul’da ekmeğe zam
Haberler Gündem

İstanbul’da ekmeğe zam

İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira oldu.

İTO’nun ağustos ayı meclis toplantısında, İstanbul’da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, İstanbul’da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 32,5 TL’yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 6,5 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

İTO üyesi fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak’tan bu yana 5 liraydı.

(AA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Dışişleri Bakanı Fidan, Taliban yetkilileriyle görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Taliban yetkilileriyle görüştü

Hatay’da inşaatta göçük!

Hatay’da inşaatta göçük!

İstanbul’da ekmeğe zam
Gündem