İstanbul’da dev dalgalar 5 metreye kadar çıktı

Fatih sahilinde lodos nedeniyle dev dalgalar oluştu. Her gün balık tutan tekne ve kayıkların dalgalar nedeniyle denizde olmadığı görüldü.

İstanbul ve Marmara için yapılan fırtına uyarılarının ardından Fatih Cankurtaran sahilinde lodos nedeniyle dev dalgalar kıyıyı dövdü.

Dalgaların boyu yer yer 5 metreyi bulduğu görüldü. Fırtına etkisi nedeniyle denizin rengi değişti. Lodos nedeniyle bazı şehir hatları ile Yalova ile Yenikapı arasında yapılan vapur seferleri iptal edildi.

(İHA)