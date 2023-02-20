İstanbul’da depreme dayanıksız okulların tahliyesi başladı

İstanbul’da depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle 93 okulda öğrencilerin tahliyesine başlandı. Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu boşaltılırken, Sultangazi’deki 75. Yıl İlköğretim okulu, karardan haberdar olmayan veli ile öğrencilere duyuru yapabilmek için sabah kapılarını açtı.

İstanbul’da riskli olduğu belirtilen 93 okul hakkında, tahliye kararı verildi. Bu sabah itibarıyla 93 okul ve eğitim kurumundaki öğrenciler güvenli okullara nakledilmeye başlandı. Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu da bunlardan biri oldu. Bin 700 öğrenci başka okullara nakledildi.

Veli Cemal Danışman, “Sabah çok yoğun bir kalabalık vardı veliler ve öğrenciler iç içe bir durumdaydı, öğrencilerin bir tarafa alınması velilerin başka bir tarafa alınması gerekiyordu. Servisler de çok küçük büyük otobüslerin olması daha iyi olurdu, okul uzak olduğu için gidip gelmesi zor.” dedi.

SULTANGAZİ’DE TAHLİYE EDİLECEK OKULLARIN BİR KISMI DUYURU YAPMAK İÇİN KAPILARINI BUGÜN DE AÇTI

Hakkında tahliye kararı bulunan Sultangazi’deki 75. Yıl İlköğretim okulu bugün eğitim ve öğretime devam etti. Okul yönetimi karardan haberdar olmayan veli ile öğrencilere duyuru yapabilmek için sabah kapılarını açtı. Velilerden Şemsettin Candemir, “Bize öğretmeni mesaj gönderdi. Okul depreme dayanıklı değilmiş. İnşallah daha iyisini ve daha sağlıklısını yaparlar. Bizim taşınacağımız okul da mahalledeki en yakın okul, umarım daha iyi olur” dedi.

Öğrenci Taha Candemir, “Cebeci Sultan Çiftliği İlkokuluna gideceğim. Taşınacağımı duyunca üzüldüm” dedi.

Okulda 20 yıldır kantin işlettiğini ifade eden Ali Baki ise, “Şu an 3 tane elemanımla birlikte mağdur durumdayım. Benim için çözüm üretilmesini yetkililerden talep ediyorum. Bir anda okulun kapanmasıyla bütün hayatımız alt üst oldu. Cuma akşamı haber aldım. Bugün okul açılacak diye bütün hazırlıklarımı yaptım okula geldik yarın itibariyle iş yapamayacağımızı, okulumuzun kapanacağını öğrendik.” ifadelerini kullandı. (DHA)