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İstanbul’da DEAŞ ve El Kaide operasyonu

İstanbul’da, terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide’ye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile El Kaide terör örgütlerine maddi kaynak sağlamayı amaçladığı belirtilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Yapılan incelemede, sosyal medya platformları üzerinden söz konusu terör örgütlerine fon sağlamak amacıyla para topladıkları tespit edilen 6 şüphelinin kimlik bilgileri belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Arnavutköy, Sancaktepe, Sarıyer ve Sultanbeyli’de düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(AA)

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