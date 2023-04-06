İstanbul’da DEAŞ ve EL KAİDE operasyonu: 16 gözaltı
Haberler Gündem

İstanbul’da DEAŞ ve EL KAİDE operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ ve El Kaideye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide mensuplarının yakalanmaları için çalışma başlattı. DEAŞ ve El Kaide mensuplarının kaldığı 7 ilçede 14 adres tespit edildi. Şüphelilerin evlerine sabah saatlerinden eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

Gündem
Bunlarda ilginizi çekebilir
Ev sahibinin kardeşinden kiracıya ‘evden çık’ dayağı

Ev sahibinin kardeşinden kiracıya ‘evden çık’ dayağı

Duruşma sonrası adliye önünde bıçaklı kavga

Duruşma sonrası adliye önünde bıçaklı kavga

3 servis minibüsü birbirine girdi: 15 yaralı

3 servis minibüsü birbirine girdi: 15 yaralı

İstanbul’da DEAŞ ve EL KAİDE operasyonu: 16 gözaltı
Gündem