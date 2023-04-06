İstanbul’da DEAŞ ve EL KAİDE operasyonu: 16 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ ve El Kaideye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 yabancı uyruklu kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide mensuplarının yakalanmaları için çalışma başlattı. DEAŞ ve El Kaide mensuplarının kaldığı 7 ilçede 14 adres tespit edildi. Şüphelilerin evlerine sabah saatlerinden eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)