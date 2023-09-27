İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde bilgi bulunan 14 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenlendi. 7 ilçede 14 farklı adrese yapılan operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

(DHA)