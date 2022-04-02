İstanbul’da cehennem: Çok sayıda binada yangın, itfaiye aracı alev aldı
İstanbul Sarıyer’de feci yangın: Alevler kısa sürede 5 binaya sıçradı! İtfaiye aracı alev aldı…
İstanbul Sarıyer’de bir kebapçıda çıkan yangın, 5 binaya sıçradı. Yangın için bölgeye giden bir itfaiye aracı da alev aldı.
Sarıyer Bahçeköy’de bir kebapçıda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yandaki 3 binaya sıçradı. Yangına müdahale eden bir itfaiye aracı da alev topuna döndü.
Bölgeye İstanbul’un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Yangına müdahale sürüyor.
(DHA)
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