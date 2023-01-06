İstanbul’da çarpışan iki araçtan biri boşluğa düştü: 3 yaralı

Arnavutköy’de, çarpışan iki ticari araçtan biri savrularak yol kenarındaki boşluğa düştü. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Karlıbayır Caddesi’nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki 09 AFS 076 plakalı panelvan ticari araç ile 34 KP 1059 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KP 1059 plakalı hafif ticari araç, yoldan çıkarak kaldırımı aşıp yol kenarındaki boşluğa düştü. Boşlukta ağaçlara çarpan araç dik şekilde kaldı. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, araç içerisindeki yaralılar itfaiye ekiplerince çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, iki aracın çarpıştığı ve kazadan hemen sonra çevredeki vatandaşların araçlara doğru koştuğu görülüyor. (DHA)