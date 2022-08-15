İstanbul’da boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağmur başladı

İstanbul’da boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağmur yağışı başladı. Haftanın ilk günü işe giden İstanbullular yağış nedeniyle zorlanırken, yollarda oluşan su birikintileri ise sürücüleri olumsuz yönde etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’un yanı sıra birçok il için yağış uyarısında bulunmuştu. İstanbul’da sabah saatlerinde boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağmur yağışı başladı.

Sarıyer, Beykoz ve Şişli ilçelerinde etkili olduğu görülen yağış nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler güçlük çekti. (DHA)