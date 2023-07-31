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İstanbul’da binlerce polis teyakkuza geçti

İstanbul Esenyurt’ta İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 bin 112 polisin katıldığı asayiş ve huzur denetimi yapıldı. Denetimlere 6 dron ve polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt genelinde Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin de aralarında bulunduğu 2 bin 112 polis memuru ile asayiş ve huzur operasyonu gerçekleştirdi.

ARAÇLAR TEK TEK ARANDI

Durdurulan araçlar ve yayalar tek tek aranırken vatandaşlara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Denetimlere, 6 dron ve bir polis helikopteri de havadan destek verdi.

(DHA)

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