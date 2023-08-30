İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi ve bağlantı yolları sabahın erken saatlerinde trafiğe kapatıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Valiliği’nden kutlamalarla ilgili daha önce açıklama yapılmış ve kapanacak yollar duyurulmuştu. İşte kapanan o yollar ve alternatif güzergahlar.

Kapatılacak yollar ve güzergâh bilgileri ise şu şekilde belirlendi;

-Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler

-D – 100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

-10. Yıl Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

-Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri

-Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı vatan Caddesi girişleri

-Sofular Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

-Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

-Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

-Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

-Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından Vatan Caddesi girişleri

-Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

-Keçeci Meydan Sokaktan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri

-Hal Yolu Güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri

-Adnan Menderes Bulvarına çıkan tüm cadde ve sokaklar

Kutlamalar sırasında kapatılacak yollara alternatif güzergâhlar ise şöyle;

-Turgut Özal Millet Caddesi

-Fevzipaşa Caddesi

-Atatürk Bulvarı

-Sahil Kennedy Caddesi

(DHA)