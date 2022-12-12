İstanbul’da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul’da hava muhalefeti nedeniyle bazı vapur seferlerinin yapılamadığı bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada lodos nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği ya da aksadığı açıklandı. Açıklamaya göre hava muhalefeti nedeniyle yapılamayan seferler şöyle;
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Avcılar-Bostancı
Avcılar-Bakırköy-Kadıköy(Avcılar uğraması yapılamamaktadır).
Üsküdar-Aşiyan
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu(Ring)
Maltepe-Adalar
Bostancı-Karaköy-Kabataş
(DHA)
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