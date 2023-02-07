İstanbul’da bayraklar yarıya indirildi 
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İstanbul’da bayraklar yarıya indirildi 

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremlerinin nedeniyle milli yas ilan edilmesinin ardından İstanbul’da bayraklar yarıya indirildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgede, bütün yurtta ve dış temsilciliklerde 12 Şubat Pazar günü güneşin batışına kadar Türk bayrağının yarıya indirileceği belirtildi.

Milli yas ilanının ardından İstanbul’daki kamu kurumları ve özel sektör işletmelerindeki bayraklar yarıya indirildi.

(DHA)

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