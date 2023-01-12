İstanbul’da barajlarda doluluk oranı en düşük seviyede

İstanbul’da kurak geçen sonbaharın ardından kışın ikinci ayının ortalarına gelindiği halde henüz kar yağmaması, kente su sağlayan barajları da etkiledi. Son ölçümlere göre, İstanbul’daki barajlardaki doluluk oranı yüzde 31,51 seviyesine indi.

Ülke genelindeki kuraklık nedeniyle Türkiye’nin en büyük metropolü olan İstanbul’daki barajları da kuruttu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi ortalama yüzde 31,51 seviyesine indi.

İstanbul’a su sağlayan en önemli barajlardan biri Alibeyköy (Alibey) Barajı’nda da su seviyesi yüzde 17,5’e indi. Bu seviye ise Alibeyköy Barajı’nda son 10 yılda ölçülen en düşük düzey oldu. En düşük su seviyesi ise yüzde 4,85 ile Kazandere Barajı’nda ölçüldü.

BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ ORTALAMA YÜZDE 31,51 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

İSKİ’nin yaptığı son ölçümlere göre barajlardaki su seviyeleri şöyle:

Alibeyköy Barajı: Yüzde 17,5

Büyükçekmece Barajı: Yüzde 34,48

Darlık Barajı: Yüzde 28,39

Elmalı Barajı: Yüzde 29,43

Istırancalar Barajı: Yüzde 36,13

Kazandere Barajı: Yüzde 4,85

Ömerli Barajı: Yüzde 35,37

Pabuçduru Barajı: Yüzde 39,96

Terkos Barajı: Yüzde 37,58

(ANKA)