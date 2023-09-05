İstanbul’da aylık yaşam maliyeti açıklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre ağustos ayında, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,59 arttı. İstanbul’da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 42 bin 593 lira olarak hesaplandı.

İPA, İstanbul’da yaşamın maliyetine ilişkin araştırmasının ağustos ayı verilerini açıkladı. Buna göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 9,69, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 54,34 oranında arttı.

BİR AİLENİN ORTALAMA YAŞAM MALİYETİ 42.593 LİRA

Bir önceki yılın ağustos ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 80,59 olarak gerçekleşti. Böylece ağustos ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 42 bin 593 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçen aya göre 3 bin 765 lira arttı.

ZEYTİNYAĞI FİYATLARI YILLIK BAZDA YÜZDE 144,37 ORANINDA ARTTI

Hanelerin sık kullandığı bazı ürünlerin bir önceki yılın ağustos ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 144,37 artış oranı ile zeytinyağı fiyatlarında yaşandığı görüldü. Zeytinyağını, yüzde 108,01 ile temizlik ürünleri, yüzde 98,92 ile Antep fıstığı, yüzde 81,79 ile nohut ve yüzde 73,29 ile süt takip etti. (ANKA)