İstanbul’da alışılmadık pazartesi

Kurban Bayramına iki gün kala tatili memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul’dan ayrılmasıyla yollar boş kaldı.

İstanbul’da haftanın ilk gününden sabah saatlerinde yollar boş kaldı. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30’da trafiğin yüzde 8 olduğu görüldü. D-100 Karayolu Darülaceze mevkiinde, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy yönünde araçlar rahatlıkla ilerledi. Darülaceze-Perpa Metrobüs Durağında sabah saatlerinde metrobüslerde ve durakta herhangi bir insan yoğunluğunun olmadığı görüldü.

(DHA)