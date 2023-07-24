İstanbul’da 849 kilo 880 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’da 11 Haziran-18 Temmuz tarihlerinde 9 ilçede düzenlenen operasyonlarda 849 kilo 880 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 14 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu madde imalatı ve satışıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda 11 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Başakşehir, Şile, Tuzla, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Bahçelievler, Büyükçekmece ve Şişli’de düzenlenen 10 operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adresleri ve araçlarında yapılan aramalarda 849 kilo 880 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı tutuklandı.

Açıklamada ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Haziran-23 Temmuz tarihlerinde İstanbul genelinde meydana gelen 2 bin 941 olayla ilgili haklarında işlem yapılan 3 bin 507 kişiden 315 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Bu arada, söz konusu operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde sergilendi.

(AA)