İstanbul’da 4 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Erenköy Gümrük Sahasında yürütülen operasyonda Hollanda’dan gelen bir TIR’da 4 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Hollanda’dan Türkiye’ye gelen bir TIR’ın getirdiği eşyalar incelemeye alındı. Erenköy Gümrük Sahasına gelen eşyalar Ticaret Bakanlığının gelişmiş teknoloji ve sistemlerinde yapılan sorgulamalarda riskli olarak değerlendirildi. TIR’ın taşıdığı eşyaların belgelerde zati eşya, ev eşyası şeklinde beyan edildiği belirlendi.

Yapılan fiziki kontrollerde, kullanılmamış ve piyasaya sürülmeye hazır, ticari niteliği olan çok sayıda eşya tespit edildi. Yapılan aramalarda 46 adet fotoğraf makinesi lensi, 21 adet fotoğraf makinası, 11 adet fotoğraf makinası şarj aleti, fotoğraf makinası flaşı, 110 adet köstekli saat, 65 kol saati, 60 adet masa saati, 9 adet dürbün, 3 kilo bijuteri malzemesi, bin 612 adet plak, 28 adet olimpik hatıra parası, 84 adet porselen oyuncak bebek, 292 adet oyuncak model araba, 340 adet biblo, 44 adet süs eşyası, 105 kilo cam mutfak eşyası, bin 355 kilo porselen mutfak eşyası, 43 kilo plastik bahçe sulama malzemesi ele geçirildi. Gerçekleştirilen ölçüm ve tespit çalışmalarında eşyaların piyasa değerinin 4 milyon lira olduğu anlaşıldı. Toplamda 14 ton ağırlığındaki kaçak eşyaya el konuldu.

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. (DHA)