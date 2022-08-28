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İstanbul’da 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü

Beyoğlu’nda 4 katlı metruk binanın duvarı çöktü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çukur Mahallesi Kadın Çıkmazı Sokak’ta bulunan 4 katlı metruk binanın duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, binada araştırma yapıyor.

Daha önce de çöktüğü öğrenilen binanın yıkılan duvarının altında kalan minibüsün hasar gördüğü öğrenildi.(DHA)

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