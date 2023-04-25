İstanbul’da 38 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde belirlenen 7 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 38 kaçak göçmen yakalandı. Evlerini kaçak göçmenlere kiralayan 2 kişi gözaltına alındı. Haklarında adli işlem yapılan şüphelilere, toplam 218 bin 120 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde, kaçak durumda bulunan yabancı uyruklu kişilere konutlarını kiralayan ev sahiplerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Arnavutköy ilçesinde kaçak göçmenlerin barındırıldığı, ‘şok evi’ diye tabir edilen 7 farklı adres tespit edildi. 19 Nisan’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskında şok evlerinde barındırılan farklı uyruklarda 38 kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı.

Yapılan incelemelerde şok evlerinde koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, ev sahiplerinin kaçak göçmenlerin barınmalarını sağladıkları ve haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Evlerini kaçak göçmenler için kiralayarak haksız kazanç elde eden 2 kişi hakkında adli işlem yapılarak, kaçak göçmen başına 5 bin 740 lira olmak üzere, toplamda 218 bin 120 lira idari para cezası uygulandı.

Yakalanan 38 kaçak göçmen hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı. (ANKA)