İstanbul’da 3 büyüklüğünde deprem

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15’te merkez üssü Kağıthane olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem in 10,66 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İstanbul AFAD İl Müdürü Ercan Akar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem le ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD Haber Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini bildirdi.

(AA)