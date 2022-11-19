İstanbul’da 22 kilo likit kokain ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü narkotik polisinin, bir ihbar üzerine Ambarlı Limanı’nda düzenlenen operasyonda 22 kilo 880 gram likit uyuşturucu ele geçirildiği açıklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Kasım’da yurt dışından Türkiye’ye deniz yoluyla uyuşturucu madde sevk edileceği bilgisi alınması üzerine Ambarlı Limanı’nda bir konteynırda arama yaptı. Yapılan aramalarda 22 kilo 880 gram likit kokain ele geçirildi. Konteynırın gizli bölmelerine saklanan likit uyuşturucuyu ise dedektör köpek buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliye sevk edildi. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçlarından hakim karşısına çıkan 3 kişi tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (ANKA)