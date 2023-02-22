İstanbul’da 1 ton 63 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul’da 12 ilçede yapılan uyuşturucu ticareti operasyonlarında, 2 bin 939 şüpheli yakalanırken 1 ton 63 kilogram 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 2 bin 939 şüpheliden 363’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak-21 Şubat arasında Bahçelievler, Avcılar, Şişli, Bakırköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Kâğıthane, Ümraniye, Arnavutköy ve Kadıköy’de uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 2 bin 383 operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 2 bin 939 şüpheli yakalandı.

1 TON 63 KİLO 60 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 670 kilo 660 gram sıvı metamfetamin, 109 kilo 620 gram kristal metamfetamin, 117 kilo 890 gram marijuana, 66 kilo 300 gram kokain, 42 kilo 100 gram sentetik kannabinoid, 28 kilo 750 gram toz esrar, 5 kilo 300 gram likit esrar, 1 bin 900 ecstasy hap ve 1 kilo 155 gram ectasy hap tozu, 36 kilo kimyasal madde, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda toplam 1 ton 63 kilogram 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde sergilendi.



363 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 363 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (ANKA)