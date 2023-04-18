İstanbul’da 1 ton 205 kilogram uyuşturucu yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Beykoz, Çatalca, Fatih ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 205 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. Detektör köpeklerin kullanıldığı baskınlarda, 10’u yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’yle ilgili 12-15 Nisan tarihleri arasında, 4 ilçede farklı tarihlerde operasyonlar yaptı. Özel Harekât polisinin de katıldığı operasyonlarda Beykoz, Çatalca, Fatih ve Esenyurt’taki daha önceden belirlenen adreslere girildi. Narkotik madde bulma eğitimli detektör köpekler de aramalara katıldı. Dört ayrı operasyonda yapılan aramalarda, 906 kilo 500 gram metamfetamin, 293 kilo 800 gram kristal metamfetamin, 4 kilo 357 gram esrar, 483 gram kokain, 62 kilo kimyasal madde, kırmızı reçete ile satılabilen 231 hap, 5 tabanca ve 718 mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda ele geçirilen toplam 1 ton 205 kilo 140 gram uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan 62 kilo kimyasal maddeyle ilgili olarak 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10’unun yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Öte yandan, operasyon anları polis kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde bir adreste duşakabin teknesinin alt bölmesinde silah ve uyuşturucu madde çıkarılması yer aldı. (ANKA)