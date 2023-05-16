İstanbul’da 1 milyon 76 bin 295 kişi sandığa gitmedi

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin İstanbul’da kesin olmayan resmi sonuçları belli oldu. İstanbul’da rakamlara göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde 1 milyon 76 bin 295 kişi sandığa gitmedi. Milletvekili seçimlerinde üç bölgede toplam 215 bin 140 geçersiz oy sayıldı. En çok geçersiz oy 88 bin 763 ile İstanbul 3. bölgede sayıldı.

Seçim sonuçlarına ilişkin İstanbul’daki 39 ilçe seçim kurulundan gelen tutanaklar, İstanbul İl Seçim Müdürlüğü’nde birleştirilmesiyle birlikte kesin olmayan resmi sonuçlar asıldı. Tutanaklara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul’da 30 bin 849 sandıkta, 11 milyon 367 bin 598 seçmen yer aldı.

Bu seçmenlerden 10 milyon 291 bin 303’ü oy kullandı. Bu oylardan 140 bin 593’ü geçersiz sayıldı. İtiraz edilen 13 bin 301 oyla birlikte 10 milyon 150 bin 710 geçerli oy olarak açıklandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gitmeyen seçmen sayısı 1 milyon 76 bin 295 olarak hesaplandı.

CUMHURBAŞKANI OY DAĞILIMI

İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı seçiminde en fazla oyu 4 milyon 928 bin 408 ile Kemal Kılıçdaroğlu aldı. Recep Tayyip Erdoğan 4 milyon 738 bin 996, Sinan Oğan 457 bin 568 ve Muharrem İnce 25 bin 738 oy aldı.

EN ÇOK SEÇMEN SAYISI İSTANBUL 1. BÖLGEDE

İstanbul 1. bölgede kurulan 11 bin 405 sandıkta 4 milyon 203 bin 519 seçmen kaydedildi. Bu seçmenlerden 3 milyon 838 bin 597’si oy kullandı. İtiraz üzerine 4 bin 80 oy geçerli sayılırken, toplamda 3 milyon 769 bin 860 oy geçerli oy sayıldı. Geçersiz sayılan ve hesaba katılmayan oy pusulası ise 68 bin 737 oldu. (DHA)