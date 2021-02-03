İstanbul’a su sağlayan barajın doluluk oranı yüzde 93’ü geçti

Trakya bölgesinde son günlerde etkili olan yağmurlar en çok İstanbul’a yaradı. Kaynakları Trakya bölgesinde olan ve İstanbul’a su sağlayan Istrancalar Barajı’nın doluluk oranı son 2 günde yüzde 30 üzerinde arttı. Barajın doluluk oranı bugün itibariyle 93.82 seviyesine çıktı.

İstanbul’da Ocak ayı içerisinde etkili olan kar ve yağmurlu hava barajları ciddi anlamda besledi. 8 Ocak günü yüzde 19 seviyesine kadar düşen barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 43.45 seviyesine çıktı. Bu sonuçla birlikte son 26 günde barajların doluluk oranı yüzde 24 arttı.

Öte yandan İstanbul’un en önemli su kaynakları arasında bulunan Istrancalar Barajı Trakya bölgesinde bulunuyor. Trakya bölgesinde son günlerde etkili olan yağmurlar en çok da İstanbullunun yüzünü güldürdü.

Barajın doluluk oranı son 2 günde yüzde 30 yükselerek bugün yüzde 93.82 seviyesine çıktı. Barajın son 10 yılda en düşük doluluk oranı ise geçen yıl Şubat ayı içerisinde yüzde 37.43 olarak ölçülmüştü. (İHA)