İstanbul’a özel yasa ne anlama geliyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

10 Ağustos’ta da, CNN TÜRK Tarafsız Bölge’de açıklamalarına devam etti.

İstanbul’da olası bir deprem için özel yasa çıkaracaklarını duyurdu.

Sayın Bakanı izlemeye başlamadan önce 10 Ağustos’ta imzalanan Sevr Antlaşması’nı tekrar gözden geçiriyordum!

İstanbul ile ilgili özel yasa denilince merhum Kadir Topbaş’ın, 2015 ve 2017 yıllarında dile getirdiği özel yasa talebi aklıma geldi.

“…İstanbul kendi kendini yönetsin, başka müdahaleler olmasın, kendi kararını kendi versin. Bu yanlış mı? Doğru. Böyle tek elden yürüsün.” diyordu!

O günlerde gerekçe büyükşehir yasası idi bugün ise deprem.

AKP’nin, gerekçesi ne olursa olsun özel statüde bir İstanbul istediği anlaşılıyor.

Yerel seçim öncesinde çıkarılmak istenen özel yasanın sadece deprem boyutu konuşuluyor.

Üstelik çok önemli devlet kurumları İstanbul’a taşınmışken yönetim biçimi ne olacak?

Daha yasa çıkmadan 13 Ağustos’ta da 39 ilçeye 39 vali ataması yapıldı.

Ayrıca yerel seçimler nasıl yapılacak, sonuca etkisi olmayacak mı zannediyorsunuz?

Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş depremi üzerinden İstanbul’u örneklerken 4 kırmızıçizgiye değindi.

Fay hatlarının üstüne ve dere yataklarına tekrar bina yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

AKP hükümetlerinin 21 yıldır izin verdiği yapılaşmadan bahsediyordu!

İstanbul için rezerv alanlarından bahsederek 350 bin konuttan söz etti.

İstanbul’un nüfusunun 17 milyona dayanmışken büyük bir yıkım sonrası bahsedilen konut 2 milyon yurttaşın bile sorununu çözmez.

İstanbul’daki rezerv yetmez ise İstanbulluları nereye göndereceksiniz?

Kanal İstanbul da deprem gerekçesi ile yasa da yer alacak gibi görünüyor…

16 Mayıs 2016’da Newyork Times Gazetesi, Sykes-Picot Antlaşması’nın 100. yılında bir harita yayınladı.

Haberde, dönemin ABD başkanı Wilson’un, Sykes-Picot’a alternatif olarak hazırlattığı bu haritada, İstanbul için yapılan adlandırma çok manidar geldi.

“İnternational Constantinopolitan State”

Yani uluslararası kozmopolit devlet!

Anlaşılan dünyanın dört bir yanından getirilen sözde mültecilerin tarihi bir görevi var!

Tabi bir de 2023’te Lozan’ın süresi doluyor yalanın!