İstanbul’a girişler durduruldu
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İstanbul’a girişler durduruldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Trakya istikametinden İstanbul’a araç girişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir” açıklamasını yaptı.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kıymetli Sürücüler, İkinci bir duyuruya kadar; Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların ilimize girişine yoğun kar yağışı nedeniyle izin verilmeyecektir. Trakya istikametinden yola çıkılmaması önemle rica olunur” dedi.

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İstanbul’a girişler durduruldu
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