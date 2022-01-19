Bİ SORALIM BAKALIM

İstanbul’a bir kuruş yok, başka ülkelere cami yapmak için 500 milyon dolar var

Bu iktidarın “eser” diye en çok övündüğü inşaatların başında camiler geliyor.

AKP iktidara geldiğinden bu yana 11 binin üzerinde yeni cami inşa edildi.

Ayasofya gibi dünya kültür mirası bir tarihi eser, camiye çevrildi.

Ancak Erdoğan sadece Türkiye’de 11 bin yeni cami yapmakla yetinmedi, dünyanın birçok ülkesinde de camiler inşa ettirdi.

Bu camiler Diyanet’in de ortağı olduğu Komaş A.Ş. isimli bir müteahhitlik şirketi tarafından yapıldı.

Diyanet, bu camiler için 500 milyon dolardan fazla para harcadı.

En çok para 170 milyon dolarla Moskova Camii için harcandı. Ardından 100 milyon dolarlık maliyetiyle Amerika Diyanet Merkezi geliyor.

Tabii resmi olarak bakıldığında bu inşaatları Diyanet değil, vakıf statüsünde çalışan Diyanet Vakfı yapmış gibi görünüyor. Ancak bunun tamamen bir “hülle” olduğu elbette biliniyor.

Peki, Diyanet’in başka ülkelerde cami yapma gibi bir görevi var mı?

Elbette yok, ancak Erdoğan kendini bir anlamda İslam’ın lideri gibi gördüğü için bunu bir görev gibi kabulleniyor.

Erdoğan için önemli olan tek ülke değil, İslam ümmeti.

Bu uğurda bu ülkenin kaynaklarını başka ülkelerde harcamaktan çekinmiyor.

Tabii “tek adam rejimi” her türlü denetlemeyi engellediği ve hesap sorulmasını fiilen ortadan kaldırdığı için ülkenin paralarının buralara akıtılmasına kimse ses çıkaramıyor.

Örneğin bu uğurda İstanbul halkından intikam alınması için metro, otobüs yatırımları engelleniyor, halk yararına atılacak her adıma çelme takılıyor.

İstanbul’a yeni alınacak 300 otobüs kredi bulunmuş olsa bile saraya takılırken yurtdışındaki camilere 500 milyon dolar yani bugünkü para ile 6.5 milyar lira saçılabiliyor.

İşte Erdoğan’ın yurt dışında yaptırdığı camiiler

ASYA

Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Camii: Cami, Nisan 2015’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez tarafından ibadete açıldı.

Kırgızistan Bişkek Merkez Cami: Eylül 2018’de ibadete açılan cami, Orta Asya’nın en büyük camii unvanına sahip.

Rusya Moskova Merkez Camii: İç dekorasyonu ve süslemeleri klasik Osmanlı sanatı üslubuyla Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırıldı. Cami, 23 Eylül 2015 tarihinde AKP genel başkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın katıldığı törenle ibadete açıldı. Toplam kapalı alanı yaklaşık 19 bin metrekare olan camide aynı anda 10 bin kişi namaz kılabiliyor.

Rusya Karaçay Çerkesya Camii: Cami, İslam Enstitüsü ve lojmanlardan oluşan külliye, toplam 4 bin 500 metrekare üzerine inşa ediliyor.

Kırım Akmescit Seyyit Settar Camii ve Medresesi: Külliye içerisinde yer alan camide 500 kişi ibadet edebiliyor.

Filipinler Tacloban Camii: Filipinler’de yaşanan tayfunda büyük hasar gören ve Müslümanların yoğun olduğu Tacloban kentinde yıkılan caminin yerine inşa edildi.

Filipinler Osmanlı Camii: Filipinler’de binlerce insanın hayatını kaybettiği Haiyan tayfunundan en fazla etkilenen Ormoc şehrinde inşa edilen cami, yaklaşık 250 cemaat kapasitesine sahip.

Filipinler Fatih Camii: Yine Filipinler’de Ormoc şehrinde inşa edilen Fatih Camii ise 200 cemaat kapasitesine sahip.

AFRİKA

Cibuti II. Abdülhamit Han Camii: Başkent Cibuti’de inşa edilen camii, Osmanlı mimarisi izleri taşıyor. Camide 3 bin 800 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Mali Eyüp Sultan Camii: Mali’nin Başkenti Bamako’daki cami, yine Diyanet tarafından yaptırıldı.

Somali Abdülaziz Camii ve Müştemilatı: Somali’nin Mogadişu kentinde zamanla yıkılan Abdülaziz Mescidi, Diyanet tarafından restore edilerek tekrar ibadete açıldı.

Somali Merkez Camii ve Müştemilatı Tamiratı: Mogadişu’da, ülkedeki iç savaş ve bakımsızlık nedeniyle harap olan cami, komple bakıma alınarak onarımı yapıldı. Yaklaşık 30 bin kişi kapasiteli cami, Somali’nin en büyük camisi olma özelliğini taşıyor.

AVRUPA

İngiltere Cambridge Camii: İngiltere Cambridge Üniversitesi yakınında inşaatına başlanan cami, Avrupa’nın ilk çevre dostu camisi.

Belarus Minsk Camii: Belarus’un başkenti Minsk’te inşa edilen cami, yaklaşık 100 bin Müslüman’ın bulunduğu ülkede ibadete açıldı.

Arnavutluk Tiran Merkez Camii: Arnavutluk’un başkenti Tiran’da Namazgah olarak bilinen bölgede yapımına başlanan camide, açık alanla birlikte aynı anda 10 bin kişi ibadet edebilecek. Camii önceki gün Erdoğan ve beraberindeki büyük bir heyet tarafından ibadete açıldı.

Bosna-Hersek Olovo Ahi Evran Camii: Yapımı sürüyor.

Makedonya Üsküp Camii: Makedonya’nın başkenti Üsküp’ün merkezinde 4 bin 100 metrekare alan üzerinde inşa edilecek olan cami, 2 bin kişilik cemaat kapasitesine sahip olacak.

Kosova Priştine Camii: Priştine Camii ve Külliyesi, 8 bin 100 metrekare arsa üzerine inşa ediliyor. Camide aynı anda 7 bin kişi ibadet edebilecek.

Macaristan – Budapeşte Camii

Romanya Bükreş Merkez Camii

ORTADOĞU

Suriye: Toplam 108 caminin tadilatı tamamlanarak ibadete açıldı.

KKTC Lefkoşa Hala Sultan Camii: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’nın Haspolat mevkiinde yapımı devam eden camide, avlusu ile beraber 7 bin 500 kişi ibadet edebilecek.

Lübnan Kuaşra (Kouachra) Camii: Lübnan’ın kuzeyinde Türkmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı Kuaşra bölgesinde projelendirildi. 450 metrekare üzerine inşa edilecek caminin cemaat kapasitesi 700 kişi olacak.

Gazze Camileri: Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’de yıkılan camilerin yeniden yapımı için başlattığı proje kapsamında, Aralık 2015’te temeli atılan 9 cami 2016’da tamamlandı. Camilerde 40 bin 800 kişi ibadet edebiliyor.

AMERİKA

Amerika Diyanet Merkezi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle 2 Nisan 2016 tarihinde hizmete açıldı. Amerika’nın en büyük camisi ve ülkedeki çift minareli tek cami…

Haiti Boukman Buhara Camii: Haiti’de 2010 yılında yaşanan ve binlerce insanın hayatını kaybettiği depremden sonra yapımı gündeme gelen Boukman Buhara Camii’nin temeli 2014 yılında atıldı. Yaklaşık 160 metrekare alana ve 250 kişilik cemaat kapasitesine sahip cami, bu ülkedeki ilk cami olma özelliğini de taşıyor.

HOŞUMA GİDEN ŞEYLER

Oh be nihayet yaptılar

Ekrem İmamoğlu seçimi kazanıp da İstanbul’u yönetmeye başladığı günden beri sarayın engellemeleri ile karşılaşıyor.

Belediye ne zaman halk yararına bir adım atmak istese saray anında karşısına dikiliyor.

Bu iş için genellikle hasbelkader birkaç oy fazlasına sahip oldukları İBB Meclisi’ni kullanıyorlar.

Hepsi kurşun asker gibi davranan AKP’li üyeler İstanbul halkından intikam alma operasyonunu kendi adlarına çok büyük bir başarı ile sürdürüyor.

Anladığım kadarıyla AKP artık İstanbul’u bir daha kazanma şansı görmediği için bu intikam duygusu gün geçtikçe daha da ağırlaşıyor.

İlk günlerden beri yeni belediye yönetiminin bu durum karşısındaki pasif tutumunu eleştiriyorum.

Diyorum ki “Size yapılan engellemeleri; halk, tam manasıyla bilmiyor. Niye sesinizi yükseltmiyorsunuz. En azından size ait olan billboardlara taşıyın bu intikam alma operasyonunu. Herkes görsün, herkes bilsin”

Önceki gün bir okurum, “Can Bey, nihayet sizi duydular galiba” diyerek bir fotoğraf göndermiş.

Bir duraktaki reklam panosuna “Buradan metro geçebilirdi Cumhurbaşkanı onaylamadı” diye yazmışlar.

Ama bu asla yetmez.

Bütün İstanbul’u donatmaları gerek.

Sonuçta AKP seçmeni de bu intikam dalgasının altında kalıyor.

Herkes bilsin İstanbul’a nasıl fenalık yapıldığını.

BUNU YAZMAK GEREK



Asıl gerçeği rakamlara bakarak anlarız

Enflasyon, sarayın TÜİK’ine göre yüzde 36 biliyorsunuz.

Onu açıklamaları bile mucize tabii.

Gerçek enflasyon ise şu an itibarıyla yüzde 80’in üzerinde.

Buna karşı bazı gıda maddelerinde, özellikle akaryakıt fiyatlarında yüzde yüzü de geçiyor.

Son günlerde arabası olanların en çok konuştuğu şey bir deponun kaça dolduğu.

Benim minicik arabam bile, 32 litrelik deposu var, 375 liraya doluyor artık.

B klas otomobiller 600-750 lira arası doluyor.

Zavallı BMW- Mercedes sahipleri araçlarını doldurmak için 1000 liraya yakın para ödüyorlar.

Şimdi gelin ay ay bir yıllık akaryakıt fiyatı artışlarına bakalım, çünkü gerçek bu rakamlarla anlaşılıyor ancak.

Benzin istasyonlarındaki fiyatları gözden geçirdiğimizde oraya çıkan tablo şöyle: