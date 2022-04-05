İstanbul ve Tekirdağ’da sahte dolar operasyonu

Sahte para basıp piyasaya sürmeye çalışan şebekeye yönelik İstanbul ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda 15 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Para basılan matbaalarda yüklü miktarda sahte dolar ele geçirildi.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Parada Sahtecilik” suçu ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde baskı tesislerinde basılan sahte Amerikan dolarlarını piyasaya sürmeye çalışan bir şebeke tespit etti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde uzun süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından önceki gün İstanbul ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda 15 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Adreslerde ve sahte para basımı yapılan matbaada gerçekleştirilen aramalarda 2 bin 650 adet tabaka halinde basımı yapılmış 1 milyon 60 bin sahte dolar, 8 bin adet tabaka prova baskısı yapılmış değeri 3 milyon 200 bin denginde sahte Amerikan doları, yine 76 adet kesimi tamamlanmış 100’lük banknotlar halinde sahte dolar, sahte ABD doları yapımında kullanılan 1 klişe kalıp, sahte para imalatında kullanılan 10 paket Pelür Kağıt (Basımı tamamlanması halinde piyasa değeri 5 milyon sahte Amerikan dolarına eşdeğer) toplam 4 adet serigraf tahtası, banknotta kabarıklık hissiyatı verip gerçekliğini arttıran ve kazanlı diye tabir edilen 1 baskı makinası, 11 adet sahte paraların seri numaralarının basımında kullanılan numaratör, sahte para basımında kullanılan kalıpları silinmiş 10 adet CTP (Paranın üzerindeki resimleri

yapmaya yarayan) kalıp, sahte para yapımında kullanılan 5 toner boya, bilgisayar kasaları, 1 baskı makinası, para kağıtlarını kesmeye yarayan 1 bıçak makinası, sahte parayı kesmeye yarayan Giyotin olarak tabir edilen 2 matbaa makinesi, harddisk, para sayma makinesi ve çeşitli dijital materyal ele geçirildi.

Bastıkları sahte dolarları piyasaya sürmek için yol arayan 15 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Zanlılar ile ilgili başlatılan çok yönlü soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. (İHA)