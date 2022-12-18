İstanbul ve çevresi için hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM), Marmara Bölgesinde yarın itibariyle hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiği ifade edilerek, soğuk havayla birlikte bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği kaydedildi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nce yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece azalmasının beklendiği ifade edilerek, çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artacağı kaydedildi. Açıklamada, rüzgarın, yarın ve salı günü Marmara Bölgesinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Soğuk havayla birlikte bölgenin doğusunun yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görülmesi beklendiği kaydedilerek, 3 gün İstanbul’da beklenen hava sıcaklıklarının, yarın 7-8, salı 5-9, çarşamba günü ise 7-11 derece civarında olmasının beklendiği bildirildi. Yetkililer, hafta başında Marmara Bölgesini etkilemesi beklenen soğuk hava, yer yer kar yağışları ile kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. (DHA)