İstanbul Valisi Yerlikaya’dan kar uyarısı
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İstanbul Valisi Yerlikaya’dan kar uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 19.00’dan sonra ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları için uyarıda bulundu.

Vali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında, “Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son paylaştığı verilere göre İstanbul’da bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. 19.00’dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın.” ifadelerine yer verdi.

(AA)

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