İstanbul Valisi Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında İstanbul Valiliğinde düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.

İstanbul Valiliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Vali Yerlikaya, tebrikleri kabul etmesinin ardından resmi geçit töreni için Vatan Caddesi’ne geçti. (AA)