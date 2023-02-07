İstanbul Valiliği’nden yeni uyarı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da kar ve fırtına olarak etkisini gösteren olumsuz hava koşullarının devam ettiğini bildirerek, “Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim” uyarısında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını isteyen Yerlikaya, motokuryelerin trafiğe çıkış kısıtlamasının da sürdüğünü hatırlattı.

Yerlikaya’nın Twitter’dan yaptığı paylaşım şöyle:

“Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul’da olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don olayları etkisini sürdürüyor. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Motokuryelerin trafiğe çıkış kısıtlaması devam ediyor.” (ANKA)