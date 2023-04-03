İstanbul Valiliği’nden İYİ Parti açıklaması: Balistik rapor kesinlik kazandı

İstanbul Valiliği, “İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan M.E.’ye ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı, balistik raporu ile kesinlik kazanmıştır” açıklamasını yaptı.

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına 30 Mart Perşembe günü akşam saatlerinde iki mermi isabet etmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Binaya isabet eden mermilerin, yolun karşısındaki inşaatın bekçisi M.E.’nin hırsız kovalarken ateşlediği bulundurma ruhsatlı tabancasından çıktığı açıklanmış, gözaltına alınan M.E. daha sonra serbest bırakılmıştı.

İstanbul Valiliği, bugün olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“30 Mart 2023 Perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olayına ilişkin yapılan kriminal inceleme neticesinde; İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan M.E.’ye ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı, balistik raporu ile kesinlik kazanmıştır.” (ANKA)