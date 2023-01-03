İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü’nden kat karşılığı inşaat yapım ihalesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Başakşehir ilçesi İkitelli-2 mahallesinde bulunan 3.228,76 metrekare alan üzerinde kat karşılığı inşaat yapım ihalesi düzenleyecek.

İhale kapsamında, mevcut projeye göre 21 bağımsız bölüm olarak yapılacak inşaattan 9 adet daire ve 3 adet dükkan İdareye bırakılacak. İhale, Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü ihale salonunda 12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale dokümanı Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu’nda görülebilir. İhalede muhammen bedel 60 milyon 780 bin 350 Türk Lirasıdır.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…