İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İstanbul Üniversitesi ’ne Öğretim Üyesi alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Üniversitesi aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 11.01.2023 (mesai saati bitimi itibariyle)

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