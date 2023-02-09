İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden sözleşmeli bilişim personeli alınacak

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’ya sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca 5 (beş) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Başvurular, 08 / 02 / 2023 – 22 / 02 / 2023 tarihleri arasında https://personel.iuc.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu’nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 22 / 02 / 2023 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

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